Aralarında futbolcular Neymar, Olivier Giroud ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın da yer aldığı sporcular, BM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, "Hep birlikte koronavirüse karşı hayatımızın maçını kazanacağız." mesajını paylaştı.

Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı videoda, "Birbirimize destek olmalı ve dünya genelinde yardıma ihtiyacı olan insanları unutmamalıyız." ifadeleri yer aldı.

Sporcular, sağlık çalışanlarına da destek mesajı verdi.

One humanity - the greatest team!



Together, we will win the #MatchOfOurLives against #COVID19.



Together

Juntos

Вместе

معا

一起

Ensemble pic.twitter.com/PteC0a8v8s