"Hayatımızın maçını kazanabiliriz"
Birleşmiş Milletler'in (BM) koordinasyonunda bir araya gelen dünyaca ünlü sporcular, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek verdi.
Aralarında futbolcular Neymar, Olivier Giroud ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın da yer aldığı sporcular, BM'nin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, "Hep birlikte koronavirüse karşı hayatımızın maçını kazanacağız." mesajını paylaştı.
Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı videoda, "Birbirimize destek olmalı ve dünya genelinde yardıma ihtiyacı olan insanları unutmamalıyız." ifadeleri yer aldı.
Sporcular, sağlık çalışanlarına da destek mesajı verdi.
One humanity - the greatest team!— UN Geneva (@UNGeneva) April 11, 2020
Together, we will win the #MatchOfOurLives against #COVID19.
Together
Juntos
Вместе
معا
一起
Ensemble pic.twitter.com/PteC0a8v8s
Birlikte, sorumlu ve güçlü mücadelenin önemine dikkat çekildi.
Neymar, Olivier Giroud, Fernando Hierro, Charles Leclerc ve Aubameyang'ında aralarında bulunduğu yıldızlar birlikte mücadele etmenin önemini vurguladı.
Video klip, "Birlikte en iyi takım olabilir ve hayatımızın maçını kazanabiliriz." mesajıyla sona erdi.
- 22:15
- 21:49
- 21:51
- 21:33
- 21:32