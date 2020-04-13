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Gheorghe Hagi'den "evde kal" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Türk futboluna damga vuran Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Gheorghe Hagi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.
Köstence Yunus Emre Entitüsünün (YEE) talebi üzerine gönderdiği videolu mesajda Hagi, "Merhaba Türkiye, ben zor günlerde evde kalıyorum, sen de evde kal, uzak kalma." ifadelerini kullandı.
Hagi'nin mesajı, Köstence YEE'nin Twitter ve Facebook sayfalarında paylaşıldı.
Rumen Futbolunun Kralı Gheorghe Hagi'nin Türkiye'ye mesajı.#EvdeKalUzakKalma #TeșekkürlerHagi— Yunus Emre Enstitüsü (@yeekostence) April 13, 2020
Mesaj pentru Turcia de la Regele Fotbalului Românesc, Gheorghe Hagi.#StaiAcasăRămâiAproape#MulțumimHagi@yeeorgtr @serefatess @yeebukres pic.twitter.com/oPEcLG6GfX
Etiketler: yeni tip koronavirüs salgın Gheorghe HagiSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 20:10
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