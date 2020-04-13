Portekiz Futbol Federasyonu koronavirüs ile mücadele için sosyal medya hesabı üzerinden bir klip yayınladı.

Videoda Ronaldo, Joao Felix ve Bernardo Silva gibi yıldızların görüntülerine yer verilirken, rakibin ortak olduğu dile getirildi.

"Bu bir oyun değil ve sadece 90 dakika sürmeyecek, ama biz elimizden geleni yapmalıyız. Bu mücadelede 11 kişi değil 11 milyondan fazlayız. Katalunya meydanından Champ-Elysee kadar bir olacağız ve şampiyonluk yaşayacağız...Her şeyimizi verip tek olarak mücadele etmeliyiz."

Portekiz'de koronavirüs vaka sayısı 16 bini aşmış durumda.