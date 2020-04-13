Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan koronavirüs videosu
Portekiz Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs salgını ile ilgili bir video yayınladı. Ronaldo ve Bernardo Silva gibi yıldızların yer aldığı klipte salgını ile mücadelede ortak hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.
Portekiz Futbol Federasyonu koronavirüs ile mücadele için sosyal medya hesabı üzerinden bir klip yayınladı.
Videoda Ronaldo, Joao Felix ve Bernardo Silva gibi yıldızların görüntülerine yer verilirken, rakibin ortak olduğu dile getirildi.
"Bu bir oyun değil ve sadece 90 dakika sürmeyecek, ama biz elimizden geleni yapmalıyız. Bu mücadelede 11 kişi değil 11 milyondan fazlayız. Katalunya meydanından Champ-Elysee kadar bir olacağız ve şampiyonluk yaşayacağız...Her şeyimizi verip tek olarak mücadele etmeliyiz."
Portekiz'de koronavirüs vaka sayısı 16 bini aşmış durumda.
Temos um adversário comum e estamos todos no mesmo lado da bancada. Somos #TodosPortugal. pic.twitter.com/UVnWQoLFeI— Portugal (@selecaoportugal) April 11, 2020
Etiketler: Portekiz Futbol Federasyonu koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 19:54
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