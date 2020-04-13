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Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ için mesaj
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.
Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/N2CDuQbz1G— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 13, 2020
Etiketler: yeni tip koronavirüs İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel G Galatasaray KulübüSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 20:05
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