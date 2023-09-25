Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş

Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 44. dakikasında Edin Visca, bordo mavilileri 1-0 öne geçirdi. 62. dakikada Paul Onuachu farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Rigoberto Rivas 72. dakikada Hatayspor'u umutlandıran golü kaydetti. Ardından 88'de Didier Lamkel skora dengeyi getirdi.
Maçın uzatma anlarında ise Dele-Bashiru Trabzonspor'u yıkan golü attı ve mücadele 3-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından ligde yenilgisi olmayan Hatayspor puanını 10'a yükselterek haftayı 4. sırada kapattı.
Beşiktaş galibiyetinden sonra deplasmanda kaybeden 9 puanlı Trabzonspor ise 6. sırada kaldı.