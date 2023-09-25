Açık 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 25.09.2023 22:14

Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş

Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 44. dakikasında Edin Visca, bordo mavilileri 1-0 öne geçirdi. 62. dakikada Paul Onuachu farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Rigoberto Rivas 72. dakikada Hatayspor'u umutlandıran golü kaydetti. Ardından 88'de Didier Lamkel skora dengeyi getirdi.

Maçın uzatma anlarında ise Dele-Bashiru Trabzonspor'u yıkan golü attı ve mücadele 3-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde yenilgisi olmayan Hatayspor puanını 10'a yükselterek haftayı 4. sırada kapattı.

Beşiktaş galibiyetinden sonra deplasmanda kaybeden 9 puanlı Trabzonspor ise 6. sırada kaldı.  

ETİKETLER
Trabzonspor Hatayspor Süper Lig
Sıradaki Haber
İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi bitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:18
Prens Edward, Türk gençleriyle buluştu
23:12
Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var
23:06
Bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis
22:58
Muğla'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
22:59
ChatGPT, ses ve görüntü yeteneklerini kullanıma sunuyor
22:46
Rus hükümeti bazı yakıt ürünlerinde ihracat yasağını iptal etti
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
FOTO FOKUS
Prens Edward, Türk gençleriyle buluştu
Prens Edward, Türk gençleriyle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ