Yüksekten uçan Filenin Sultanları'na THY'den özel hediyeler

Japonya'yı yenerek 6'da 6 yapan ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları, gruptaki son maçında Belçika'yı da yendi ve 7'de 7 yaparak şampiyonayı tamamladı.

Millitler Ligi şampiyonluğu, ardından Avrupa şampiyonluğu ve son olarak Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nın yaşattığı gurura duyarsız kalmayan Türk Hava Yolları, TK51 Tokyo-İstanbul seferi ile millilerimizi İstanbul'a business koltuklarda getirirken, yüksekten uçan milli takıma özel sürprizler hazırladılar.

Sürpriz anons yapıldı

Uçuşta, Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar'a THY Japonya Müdürü Ahmet Tuğcu tarafından tebrik çiçeği verildi.

Uçuş esnasında "Filenin Sultanları" için sürpriz bir anons da yapıldı. Anonsta "Değerli yolcularımız, şu an uçağımızda Avrupa Şampiyonu olarak bizlere bu büyük gururu yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız da bulunuyor. Japonya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanarak ayrılan Filenin Sultanları'na bu başarı için Türk Hava Yolları ailesi adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Milli Bayrak Taşıyıcı olarak Avrupa Şampiyonu sultanlarımızı, Paris'e ve daha büyük başarılara taşımayı heyecanla bekliyor, hepinize iyi uçuşlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kutlamalar için uçakta pasta kesilirken 1 haftalık "Turkish Airlines Holidays" seyahat paketi de tüm takıma takdim edildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyasından yaptığı ve 'Yüksekten uçmaya devam ediyoruz" başlığı verdiği paylaşımında "Japonya'yı yenerek 6'da 6 yapan ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları'na yaşattığı gurur için Türk Hava Yolları ailesi olarak teşekkür ediyoruz. TK51 Tokyo-İstanbul seferimizde millilerimize özel hazırladığımız sürprizlerin yanı sıra 1 haftalık "Turkish Airlines Holidays" seyahat paketi takdim ettik" bilgilerini verdi.