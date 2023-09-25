Açık 28.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 25.09.2023 17:10

Yüksekten uçan Filenin Sultanları'na THY'den özel hediyeler

Dünyanın 1 numarası Kadın Voleybol Milli takımımız THY ile yüksekten uçmaya devam ediyor. Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan millilere uçakta pasta kesildi, "Turkish Airlines Holidays" seyahat paketi de takdim edildi.

Japonya'yı yenerek 6'da 6 yapan ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları, gruptaki son maçında Belçika'yı da yendi ve 7'de 7 yaparak şampiyonayı tamamladı.

Millitler Ligi şampiyonluğu, ardından Avrupa şampiyonluğu ve son olarak Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nın yaşattığı gurura duyarsız kalmayan Türk Hava Yolları, TK51 Tokyo-İstanbul seferi ile millilerimizi İstanbul'a business koltuklarda getirirken, yüksekten uçan milli takıma özel sürprizler hazırladılar.

Sürpriz anons yapıldı

Uçuşta, Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar'a THY Japonya Müdürü Ahmet Tuğcu tarafından tebrik çiçeği verildi.

Uçuş esnasında "Filenin Sultanları" için sürpriz bir anons da yapıldı. Anonsta "Değerli yolcularımız, şu an uçağımızda Avrupa Şampiyonu olarak bizlere bu büyük gururu yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız da bulunuyor. Japonya'dan 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazanarak ayrılan Filenin Sultanları'na bu başarı için Türk Hava Yolları ailesi adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Milli Bayrak Taşıyıcı olarak Avrupa Şampiyonu sultanlarımızı, Paris'e ve daha büyük başarılara taşımayı heyecanla bekliyor, hepinize iyi uçuşlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kutlamalar için uçakta pasta kesilirken 1 haftalık "Turkish Airlines Holidays" seyahat paketi de tüm takıma takdim edildi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medyasından yaptığı ve 'Yüksekten uçmaya devam ediyoruz" başlığı verdiği paylaşımında "Japonya'yı yenerek 6'da 6 yapan ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan Filenin Sultanları'na yaşattığı gurur için Türk Hava Yolları ailesi olarak teşekkür ediyoruz. TK51 Tokyo-İstanbul seferimizde millilerimize özel hazırladığımız sürprizlerin yanı sıra 1 haftalık "Turkish Airlines Holidays" seyahat paketi takdim ettik" bilgilerini verdi.

ETİKETLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları THY Voleybol
Sıradaki Haber
TFF erteleme maçlarının hakemlerini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'dan ayrıldı
18:12
Ankara’da TÜBİTAK tesisinde patlama: 1 ölü
17:47
Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan "dijital para" açıklaması
17:36
ABD, Cook Adaları ve Niue'yi resmi olarak tanıyacak
17:34
Akhisar'da orman yangını
17:23
Alanya'da paraşüt kazasında ağır yaralanan pilot hayatını kaybetti
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü
FOTO FOKUS
Yüksekten uçan Filenin Sultanları'na THY'den özel hediyeler
Yüksekten uçan Filenin Sultanları'na THY'den özel hediyeler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ