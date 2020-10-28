Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatayspor'da koronavirüs vakası
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da bir kulüp personelinin koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun olarak yapılan Kovid-19 testlerimizde pozitif vaka sayılarımız azalmakta olup, son yapılan testte bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak yapılan Covid-19 testlerimizde pozitif vaka sayılarımız azalmakta olup, son yapılan testte bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) October 28, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur #AtakaşHatayspor
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:32
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