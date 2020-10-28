Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne uygun olarak yapılan Kovid-19 testlerimizde pozitif vaka sayılarımız azalmakta olup, son yapılan testte bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak yapılan Covid-19 testlerimizde pozitif vaka sayılarımız azalmakta olup, son yapılan testte bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur #AtakaşHatayspor — Hatayspor (@Hatayspor_FK) October 28, 2020