Mehmet Tura, 22 Ekim'de yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Burada durumu kötüye giden Tura, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Mehmet Tura, yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından İznik'e getirilen Tura'nın cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Törene, Tura'nın yakınlarının yanı sıra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

"Pele Mehmet"in vefatı güreş camiasını derinden üzdü

Mehmet Tura'nın vefatı, güreş camiasında büyük üzüntüye sebep oldu.

Gençlik yıllarında arkadaşlarının futbol oynarken taktığı lakabıyla yağlı güreşlerde de "Pele" olarak anılan Mehmet Tura, er meydanlarını manileriyle yıllarca coşturmuştu.

Başpehlivan İsmail Balaban: Büyük bir ustaydı

Başpehlivan İsmail Balaban, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Balaban, Pele Mehmet'in güreş camiasının önemli isimlerinden olduğunu ifade etti.

"Yağlı güreşe yıllarını vermiş, manileriyle ve sesiyle herkesin aklında yer etmiş büyük bir ustaydı. Yeri doldurulamayacak bir isim. Bu haber tüm camiamızı derinden sarstı. Güreş camiamızın başı sağ olsun, mekanı cennet olsun."

Başpehlivan Recep Kara ise "Güreş camiasının büyük kaybı." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Tura'nın çok sevilen bir isim olduğunu belirten Kara, "Yaklaşık 25 senedir tanırım. Çok maçlarımızda salavatladı bizi. Camiamızda herkes severdi. Diksiyonuyla, kişiliğiyle er meydanında iz bıraktı. Allah mekanını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

Başpehlivanlardan Orhan Okullu da yıllarca Pele Mehmet'in manileriyle güreş tuttuğunu ve vefatından dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

Futbolcu Pele'ye benzetilip, "Pele" lakabını aldı

Mehmet Tura, geçmiş yıllarda verdiği röportajında, dedesinin de pehlivan olduğunu, nesiller boyu yağlı güreşlerle yakından ilgilendiklerini söylemişti.

Tura, yağlı güreşin soydan geldiğini, kendisinin de yağlı güreş sevdalısı olarak yarım asırdır cazgırlık yaptığını ifade etti.

"Oğlum cazgır Bülent Tura. Ona da 'Pele Bülent' diyorlar. Benim namım da 'Pele Mehmet' bilindiği üzere. Bir de torunum var, o da cazgır 'Pele Levent'. Ona da öğrettik mesleği. Dededen toruna cazgırlık devam ediyor. Oğlumla Kırkpınar'da birlikte cazgırlık yapıyoruz. Gençliğimde futbol oynuyordum. O zamanlar Brezilyalı Pele vardı, çok meşhurdu. Ben de ince, uzun boylu ve esmerim. Futbol oynamamı Pele'ye benzettiler. Pele gibi oynuyor dediler. O gün bugündür 'Pele' diye lakabımız var."

Tura, futbolda para kazanamadığını, bunun için yağlı güreşlere yöneldiğini dile getirdi.

"Amatördük, para yok tabii. Yeşil sahalardan güreş sahalarına cazgır olarak geçiş yaptık. Cazgırlığa devam ediyorum. Cazgırlık da güreş alemindeki usta çırak ilişkisinin devamı gibidir. Adet, gelenek ve görenek olur. Çok iyi cazgır arkadaşlarımız var, iyi cazgırlar yetişiyor. İnşallah o iyi cazgırları da halkımız seyredecek, dinleyecek."

Türkiye Güreş Federasyonundan taziye mesajı

Türkiye Güreş Federasyonu başcazgır Mehmet Tura için taziye mesajı yayınladı.

"Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yaşayan efsanesi, başcazgır 'Pele Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Tura, Covid-19 hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Pele Mehmet'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş ailesine başsağlığı dileriz. Acımız çok büyük."