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THY Avrupa Ligi'nde erteleme maçlarının tarihleri belli oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaların oynanacağı tarihler belli oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in Fransız ekibi ASVEL'i ağırlayacağı müsabaka 8 Aralık Salı günü oynanacak.
Ertelenen maçların yeni tarihleri şu şekilde:
ASVEL-Panathinaikos (3. hafta): 1 Aralık Salı
ASVEL-Kızılyıldız mts (4. hafta): 11 Kasım Çarşamba
Valencia-Zenit (4. hafta): 8 Aralık Salı
Zenit-AX Armani Exchange Milan (5. hafta): 11 Kasım Çarşamba
Anadolu Efes-ASVEL (5. hafta): 8 Aralık Salı
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 17:45
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