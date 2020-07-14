Hatay Gastronomi Evi'nde gerçekleşen toplantıda, 2020-2021 sezonunda mücadele edilecek Süper Lig'in planlamasının yapıldığı belirtildi.

Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da katıldı.