Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatayspor yeni sezonu planlıyor
[Fotoğraf: AA]
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen ve normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da yönetim, yeni sezon planlaması için toplandı.
Hatay Gastronomi Evi'nde gerçekleşen toplantıda, 2020-2021 sezonunda mücadele edilecek Süper Lig'in planlamasının yapıldığı belirtildi.
Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da katıldı.
Etiketler: HataysporSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 13:58
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