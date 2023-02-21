Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ili ektiledi. Hatay'ın Antakya ilçesindeki ANTİS Yapı tarafından yaptırılan Rönesans Rezidans da yaşanan depremin ardından yıkıldı.

Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise haber alınamadı.

Dün Adana'da bir hastanede Taner Savut'a benzeyen kişinin olduğunun belirtilmesinin ardından Savut'un ağabeyi Ali Savut, Adana'ya giderek DNA örneği verdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hatayspor, resmi hesabından, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Başımız sağ olsun" başlığı ile yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."

Başımız sağ olsun



Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023

TFF ve kulüplerden başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birçok kulüp Savut için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den paylaşılan mesajda, "Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taner Savut'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de kendi hesabından, daha önce sarı-lacivert forma giydiğini belirttiği Savut'un, Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını yayımlayarak başsağlığı mesajı iletti.

Galatasaray ve Trabzonspor ise, yayımladıkları mesajlarla Hatayspor ve Savut ailesine başsağlığı sundu.