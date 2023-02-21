Serdar Dursun’un adı Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Golcü futbolcuya, İtalya, Rusya ve Belçika'dan sonra Polonya’dan da teklif geldi.

Legia Varşova ve Lech Poznan’ın önünde liderlik koltuğunda oturan Rakow, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe henüz bir yanıt vermezken, golcü oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.