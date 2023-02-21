Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 14:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Rakow Serdar Dursun'ı istiyor
[Fotograf: AA]
Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, Serdar Dursun için Fenerbahçe’ye resmi teklifde bulundu. Sarı lacivertli takımdan ayrılmak isteyen golcü futbolcu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Serdar Dursun’un adı Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Golcü futbolcuya, İtalya, Rusya ve Belçika'dan sonra Polonya’dan da teklif geldi.
Legia Varşova ve Lech Poznan’ın önünde liderlik koltuğunda oturan Rakow, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe henüz bir yanıt vermezken, golcü oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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