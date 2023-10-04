Hatayspor namağlup 11 takım arasına girdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik alıp mağlup olmayarak önemli bir istatistiğe imza attı.

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Avrupa'da mağlubiyet yaşamayan 11 takımdan biri

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Süper Lig ve Avrupa’nın en büyük 5 liginde oynadıkları lig maçlarında mağlubiyet yaşamayan 11 takımdan biri oldu.

İngiltere Premier Lig’den Tottenham ve Arsenal, Almanya Bundesliga’dan Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Fransa Ligue 1’den Nice ve Rennes, İspanya La Liga’dan Barcelona, Süper Lig’den Fenerbahçe ve Galatasaray da bu listede yer alırken, İtalya Serie A’dan ise hiçbir takım bulunmuyor.

Süper Lig’de, Fisayo Dele-Bashiru rüzgarı Hatayspor’un, sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'dan kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı futbolcu Fisayo Dele-Bashiru, Süper Lig’e hızlı bir başlangıç yaptı.

22 yaşındaki futbolcu, ligdeki ilk sezonunda oynadığı 7 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Orta sahada farklı bölgelerde oynayabilen Dele-Bashiru, Manchester City’nin alt yapısının birçok yaş grubunda gelişimini tamamladı.