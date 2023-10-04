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Spor
İHA 04.10.2023 14:49

Galatasaray’ın Old Trafford zaferi İngiliz basınında

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında deplasmanda geriden gelerek 3-2’lik skorla kazandığı Manchester United müsabakası, İngiliz basınında geniş yer buldu.

Galatasaray’ın Old Trafford zaferi İngiliz basınında
[Fotograf: DHA]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında Old Trafford’da karşı karşıya geldiği İngiliz devi Manchester United’ı 3-2 yendi.

Sarı-kırmızılı takımın galibiyetinin ardından İngiliz basını da Galatasaray’ı sayfalarına taşıdı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Manchester United’ın, Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı"

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan haberde United kalecisi Onana’nın korkunç bir performans gösterdiği aktarılırken, Icardi’nin kaçırdığı penaltıyı, hemen ardından bulduğu golle telafi ettiği yazıldı.

Ayrıca Manchester United’ın eski futbolcusu Zaha’nın da bulduğu beraberlik golü ile gösterdiği etkili performansa da ekstra parantez açılırken, "Manchester United’ın, Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı" başlığı atıldı.

“Utanç verici mağlubiyet” Mirror gazetesinin "Manchester United çöküşte" başlığı ile yayımlanan haberinde ise Onana ve Casemiro’nun hatalarıyla Galatasaray’ın, Kırmızıları utanç verici şekilde mağlup ettiği yazıldı.

Daily Mail de Manchester United 3-2’lik mağlubiyetinden, "United bir ileri iki geri" şeklinde bahsetti.

Daily Maily, 30 sene önce Old Trafford’da oynanan Galatasaray mücadelesini hatırlatılarak, "O gün Eric Cantona geç gelen gol ile beraberliği kurtardı ama artık Cantona gibi oyuncular yok" cümlelerine yer verildi.

Öte yandan Daily Maily gazetesinde yapılan oylamada Kerem Aktürkoğlu 10 üzerinden 7.5, Sacha Boey 10 üzerinden 7 ve Teknik Direktör Okan Buruk ise 10 üzerinden 7.5’lik puan aldı.

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