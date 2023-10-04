İzmir futbolunun efsaneleri bir araya geldi

Erdoğan Gezer ve Erhan Gölbey’in sunumuyla Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde dün saat 20.00’da gerçekleştirilen gecede efsane ve emektar futbolcular, sporseverlerle bir araya geldi.

750’nin üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve 180 kişinin de ödül aldığı etkinlikte renkli ve duygu dolu anlar oluştu. Gürsel Aksel'in ödülünü ise kızı Esra Aksel aldı. Klarnet dinletisiyle başlayan "Kimler geldi kimler geçti" gecesinde, katılımcılara Alsancak Stadı’nın tarihini anlatan belgesel de izlettirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını ise Göztepe Spor Kulubü Başkan Vekili Talat Papatya yaptı.

Papatya, Türkiye’nin başka bir yerinde bu birlikteliğin görülmesinin zor olacağını belirtti.

"Burada bu kadar değerli insanın bir arada olması İzmir’in bir özelliği gerçekten bunu da kabul etmemiz lazım. İstanbul’da ya da Türkiye’nin diğer yerlerinde bu birlikteliği ve güzelliği görmek gerçekten imkansız. Biz İZVAK olarak İzmir’de İzmir’deki Futbol Kulüpleri Birliği olarak bu iklimi oluşturmak için gerçekten çok büyük çaba sarf ettik ve bunun meyvelerini de aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bu tür organizasyonlarda hep beraber bir araya gelerek birlikteliğimizi de çok daha ileriye taşırız.”

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

“Kimlerin gelip neler bıraktığı çok daha önemli”

Göztepe Spor Kulubü Başkan Vekili Talat Papatya, kimler geldi kimler geçti denildiği zaman dudaklarının titrediğini ifade etti.

“İsimlerini saymakla bitmez. Ceyhan abim burada görüyorum. Onlar çok daha iyi anlatırlar. Kimlerin gelip kimlerin geçmesinden ziyade kimlerin gelip neler bıraktığı çok daha önemli. İzmir futboluna değil sadece Türk futboluna o kadar damga vuran değerli katkılar sunan futbol adamlarımız oldu ki hala hayatta olanlara çok uzun ömürleri diliyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş olanlara da rahmetler diliyorum.”

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

İzmir’de futbol konusunda birçok ilklerin yaşandığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Başkanımızın çok kıymet verdiği bir akşamdı. Bugün öğleden sonra saat 16.00 - 17.00’ye kadar programında da vardı. Ne yazık ki çok ani değişen program dolayısıyla katılamadı. Birçok ilkleri yaşadığımız İzmir’de, futbol konusunda da birçok ilk yaşanmıştı. Bu gecenin de anılarda kalacağı bir gece olacağını düşünüyorum. Sizlere ve bu gecenin oluşmasında emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, keyifli bir akşam olsun diyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum.” cümlelerine yer verdi.