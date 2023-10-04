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Spor
AA 04.10.2023 12:56

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkacak.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkacak

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.

Avrupa deplasmanlarında bu sezon gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi.

Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi.

Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

Gol ortalaması 3,4

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı.

Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3,4 gol ortalaması tutturdu.

Fenerbahçe yarın deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak
Fenerbahçe yarın deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaşacak

Son 19 Avrupa maçında tek mağlubiyet

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

Konferans Ligi'nde 10. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 9 7 - 2 28 9
TOPLAM 261 102 55 104 350 370
 

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