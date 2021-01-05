Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
[Fotoğraf: AA]
Atakaş Hatayspor, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ankara'da, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Hatayspor-Gençlerbirliği mücadelesini hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen bordo-beyazlılar, 27 puanla 6. sırada bulunuyor.
Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek. Mame Diouf ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Takım, bugün özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya hareket edecek.
Etiketler: Gençlerbirliği Hatayspor Süper Lig
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