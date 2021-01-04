Ekonomik dar boğazda olan kulüpte geçen ekim ayında göreve getirilen İlhan Var'ın, bugünkü Beypiliç Boluspor’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyetinin ardından görevine son verildiği açıklandı.

"Teknik direktörümüz İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. İlhan Var ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

İlhan Var, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla göreve getirilmişti. Var yönetiminde ligde 13 maça çıkan Eskişehirspor, bu karşılaşmaların 9'unu kaybederken, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.