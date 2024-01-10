Hatayspor Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

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Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, sonraki 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon kalesinde 25 gol görüp rakip fileleri 26 kez havalandıran bordo-beyazlı ekip, 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

Hatayspor, 1 puan farklı 14. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Stat: Mersin Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir