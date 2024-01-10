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Spor
TRT HABER/AA 10.01.2024 16:34

Hatayspor Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Hatayspor Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz... 

Hatayspor Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, sonraki 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon kalesinde 25 gol görüp rakip fileleri 26 kez havalandıran bordo-beyazlı ekip, 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

Hatayspor, 1 puan farklı 14. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Stat: Mersin Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

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