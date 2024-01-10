Mersin’den gol sesi çıkmadı

Mersin Stadı'nda hakem Ümit Öztürk’ün yönettiği karşılama golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, sonraki 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon kalesinde 25 gol görüp rakip fileleri 26 kez havalandıran bordo-beyazlı ekip, 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

Hatayspor, 1 puan farklı 14. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dragus'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Erce'nin elinde kaldı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın pasında Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından sert şutunu Nita kornere çeldi.

56. dakikada Ogün Özçiçeğin pasında topla buluşan Dragus'un ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda Maksimovic'in ayağına çarpan top kornere gitti.

67. dakikada Dele-Bashiru'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Rivas'ın plase vuruşunda top kaleci Nita'da kaldı.

81. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Markovic'in şutunu Erce kurtardı.

83. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın ceza sahası dışında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erce topu yatarak kontrol etti.

90+2. dakikada savunmanın ters vuruşunda kaleye yönelen topu Nita kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Maksimovic, Kilama, Kerim (Ghoulam dk. 46), Görkem Sağlam, Aburjania (Dadashov dk. 46), Ömer Faruk Beyaz, Dele-Bashiru (Hodzic dk. 79), Rivas (Joelson Fernandes dk. 70), Strandberg (Lamkel Ze dk. 70)



Gaziantep FK: Nita, Morais, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, N’koulou, M’bakata, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Maxim (Furkan Soyalp dk. 90+3), Mustafa Eskihellaç (Markovic dk. 66), Dragus (Riascos dk. 80)



Sarı kartlar: Ömer Faruk Beyaz, Kilama, Dadashov (Hatayspor)

Stat: Mersin Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir