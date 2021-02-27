Hatayspor Ankaragücü'nü farklı geçti
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü'nün 4-1 mağlup etti.
Atakaş Hatayspor, Ankaragücü karşısında farklı kazandı. Geriye düştüğü maçı çevirmeyi başaran Akdeniz ekibi, sahadan 4 - 1 galip ayrıldı.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede MKE Ankaragücü 16. dakikada Borven'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Hatayspor'da Diouf 45. dakikada eşitlği, 55. dakikada ise penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.
65. dakikada penaltıdan Babajide Akintola Hatayspor'un üçüncü golünü kaydetti. 74. dakikada Akintola kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü ağlarla buluşturdu.
MKE Ankaragücü'nde 45+6. dakikada Paintsil rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde kendi evinde 4 maç sonra kazanan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 13 galibiyetini elde etti. Bordo-beyazlı ekip, 45 puana yükseldi.
MKE Ankaragücü ise ligde 15. mağlubiyetini alakarak 20 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Akintola'nın sert şutunda defansa çarpan topu kaleci Koray Çelikay, son anda kornere çeldi.
GOL - 16. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası dışından Lukasik'in yaptığı ortada altıpas içinde topa vuran Borven, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 0-1.
20. dakikada sol çaprazdan, ceza alanında topla buluşan Akintola'nın şutuna savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.
28. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın noktada topla buluşan Akintola'nın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
GOL - 45. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sol kanattan Selim Ilgaz'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLAR
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, kaleci Koray Çelikay'ı geçip şutunu çekti ancak savunma oyuncuları topu kale çizgisinden kornere çeldi.
GOL - 55. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahası içinde top Lukasik'in eline çarpınca hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf topu ağlara gönderdi. 2-1.
GOL - 64. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Akintola, Erdi Dikmen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Akintola, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1.
69. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Lobjanidze'nin sert şutunu kaleci Munir kornere çeldi.
GOL - 75. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan ceza sahası içinde Katranis'in ortasında arka direkte topla buluşan Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1.
Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis (Dk. 83 Kone), Aabid (Dk. 83 Sackey), Riberio, Traore (Dk. 66 Muhammed Mert), Selim Ilgaz (Dk. 75 Kamara), Akintola, Diouf (Dk. 83 Burak Can Çamoğlu)
MKE Ankaragücü: Koray Çelikay, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan (Dk. 84 Bartolomeu), Lukasik, Voca (Dk. 55 İbrahim Akdağ), Endri Çekiçi (Dk. 54 Erdi Dikmen), Lobjanidze, Paintsil, Borven (Dk. 61 Alper Potuk)
Goller: Dk. 16 Borven (MKE Ankaragücü) Dk. 45 ve Dk. 55 (Penaltıdan) Diouf, Dk. 65. (Penaltıdan) ve Dk.75 Akintola (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 45+6 Paintsil (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 45+2 Alper Potuk (yedek kulübesinde), Dk. 80 İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü), Dk. 90+1 Sackey (Atakaş Hatayspor)