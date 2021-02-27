Atakaş Hatayspor, Ankaragücü karşısında farklı kazandı. Geriye düştüğü maçı çevirmeyi başaran Akdeniz ekibi, sahadan 4 - 1 galip ayrıldı.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede MKE Ankaragücü 16. dakikada Borven'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Hatayspor'da Diouf 45. dakikada eşitlği, 55. dakikada ise penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

65. dakikada penaltıdan Babajide Akintola Hatayspor'un üçüncü golünü kaydetti. 74. dakikada Akintola kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü ağlarla buluşturdu.

MKE Ankaragücü'nde 45+6. dakikada Paintsil rakibine yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde kendi evinde 4 maç sonra kazanan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 13 galibiyetini elde etti. Bordo-beyazlı ekip, 45 puana yükseldi.

MKE Ankaragücü ise ligde 15. mağlubiyetini alakarak 20 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Akintola'nın sert şutunda defansa çarpan topu kaleci Koray Çelikay, son anda kornere çeldi.

GOL - 16. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahası dışından Lukasik'in yaptığı ortada altıpas içinde topa vuran Borven, meşin yuvarlığı filelere gönderdi. 0-1.

20. dakikada sol çaprazdan, ceza alanında topla buluşan Akintola'nın şutuna savunma ayak koyarak topu kornere gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

28. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın noktada topla buluşan Akintola'nın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL - 45. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Sol kanattan Selim Ilgaz'ın ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLAR

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, kaleci Koray Çelikay'ı geçip şutunu çekti ancak savunma oyuncuları topu kale çizgisinden kornere çeldi.

GOL - 55. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında ceza sahası içinde top Lukasik'in eline çarpınca hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf topu ağlara gönderdi. 2-1.

GOL - 64. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Akintola, Erdi Dikmen'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Akintola, penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1.

69. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Lobjanidze'nin sert şutunu kaleci Munir kornere çeldi.

GOL - 75. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan ceza sahası içinde Katranis'in ortasında arka direkte topla buluşan Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Mehmet Salih Mazlum

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis (Dk. 83 Kone), Aabid (Dk. 83 Sackey), Riberio, Traore (Dk. 66 Muhammed Mert), Selim Ilgaz (Dk. 75 Kamara), Akintola, Diouf (Dk. 83 Burak Can Çamoğlu)

MKE Ankaragücü: Koray Çelikay, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan (Dk. 84 Bartolomeu), Lukasik, Voca (Dk. 55 İbrahim Akdağ), Endri Çekiçi (Dk. 54 Erdi Dikmen), Lobjanidze, Paintsil, Borven (Dk. 61 Alper Potuk)

Goller: Dk. 16 Borven (MKE Ankaragücü) Dk. 45 ve Dk. 55 (Penaltıdan) Diouf, Dk. 65. (Penaltıdan) ve Dk.75 Akintola (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+6 Paintsil (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 45+2 Alper Potuk (yedek kulübesinde), Dk. 80 İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü), Dk. 90+1 Sackey (Atakaş Hatayspor)