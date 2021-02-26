Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Ligi için Twitter hesabından tarih verdi.

"Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum."

“Bölgesel Amatör Lig” için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan’da çalıyor!



Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.

Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum.



Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 26, 2021

Kasapoğlu, detayların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacağını da aktardı.