Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bölgesel Amatör Ligi 17 Nisan'da başlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbolda Bölgesel Amatör Ligi için Twitter hesabından tarih verdi.
"Bölgesel Amatör Lig için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum."
“Bölgesel Amatör Lig” için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan’da çalıyor!— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 26, 2021
Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.
Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum.
Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır.
Kasapoğlu, detayların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacağını da aktardı.
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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