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Spor
TRT HABER/AA 23.01.2024 16:24

Hatayspor Alanyaspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Hatayspor Alanyaspor'u konuk ediyor

Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Emre Kargın yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Hatayspor Alanyaspor'u konuk ediyor

Ligde çıktığı 21 karşılaşmada 21 puan toplayan ve 17. sırada bulunan Atakaş Hatayspor, rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 30 gol gördü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde lige iyi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda düşüşe geçen Hatay ekibi, küme düşme hattına kadar geriledi. Hatay ekibi, bu maçla yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Son 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Corendon Alanyaspor ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdii. Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Alanya ekibi, Mersin'den 3 puanla ayrılarak alt sıralardan biraz daha uzaklaşmayı planlıyor.

Stat: Mersin Stadı

Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

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