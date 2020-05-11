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Hasan Şaş görevinden ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Şaş açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..."
Etiketler: Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan ŞaşSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:12
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