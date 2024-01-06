Hasan Arat: Takım için savaşacak genç oyunculara odaklanacağız

Sky Sports'a değerlendirmeler yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kadro yapılanmasında özkaynaklara önem vereceklerini söyledi.

Arat, siyah-beyazlı kulübün, oyuncuların kariyerlerini sonlandıracağı bir kulüp olmayacağını aktardı.

"Takım için savaşan genç oyunculara odaklanacağız. Taraftarlarımızın mantalitesi bu. Seçimden önce SWOT analizi yaptırdım. Çoğu taraftar takımda altyapıdan oyuncular görmek istiyor. Ana problemlerimizden biri altyapı oyuncularımızı başka kulüplere kaptırdık. Büyük bir hataydı. Transferler panik transferiydi ve hatalıydı."

"Türkiye'de fabrika gibiyiz"

Serdar Saatçi örneğini veren Hasan Arat, "Şimdi Braga ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve serbest kalma bedeli 40 milyon euro" değerlendirmesini yaptı.

Arat, her yıl altyapıdan 3-4 oyuncu çıktığını belirtti. Arat, strateji değişikliğine gittiklerini vurguladı.

Türkiye'de fabrika gibiyiz. Almanya'daki scout ağımızı geliştireceğiz. Türkiye'deki oyuncuların yanı sıra Hollanda, İsviçre, Belçika ve Avusturya'daki genç oyuncuları takip ediyoruz. Genç oyuncular ve altyapı yatırımları için bütçe ayırdık. Beşiktaş bazı futbolcular için kariyerlerinin son günlerini geçireceği bir yer olamayacak. Takım için savaşacak genç oyunculara odaklanacağız."

"Efsane Beşiktaşlılar'dan oluşan bir iskelet kuruyoruz"

Hasan Arat, takımdaki yıldız oyuncuların 1-2 kişiden fazla olmaması gerektiğini savundu. Arat, İngiliz futbolcu Chamberlain’in iyi bir futbolcu olduğunu ifade etti.

"Herkes onu çok seviyor. 1-2 tane yıldız oyuncumuz olabilir ama daha fazla olmamalı. Alabileceğimizin en iyilerini almalıyız. Avrupa'da en çok tanınan kulüp olmayı hedefliyoruz. Şu an önce kazanmalıyız. Zor zamanlarda olduğumuz için buradayım. Bu biraz zaman alacak. Efsane Beşiktaşlılar’dan oluşan bir iskelet kuruyoruz. Bayern Münih’in oluşturduğu tarz gibi. Bunu ilk kez yapıyoruz."

Başkan Arat, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ı ekibe dahil etmesi hakkında da konuştu. Hasan Arat, Bayern Münih tarzı bir oluşuma gittiklerini söyledi.