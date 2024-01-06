Trabzonspor'a Ankara'da tek gol yetti

MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Maçı hakem Burak Şeker'in yönetti.
Trabzonspor, 2024 yılında çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı. Bordo mavililer kazanarak yoğun maç takvimine moralli başladı.
Trabzonspor'un galibiyeti golünü 30. dakikada Visça filelerle buluşturdu.
Bordo mavililer, Abdullah Avcı'nın göreve gelişi sonrası dış sahada yenilgi almadı. Son 6 deplasman maçını kaybetmeyen Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkartarak 33 puana yükseldi.
Çalkantılı bir sezon geçiren MKE Ankaragücü bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı lacivertliler galibiyet hasretini 5 maça çıkartarak 20 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
GOL - 30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti. 0-1.
44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
54. dakikada Ali Kaan Güneren'in pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cephas'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır, yatarak kurtardı.
59. dakikada Fountas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bakasetas'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
74. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasına giren Onuachu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
86. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı son anda yatarak kurtardı.
Trabzonspor mücadeleyi 1-0 kazandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın.
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 66 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Cem Tuna Türkmen), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 56 Chatzigiovannis), Macheda (Dk. 66 Bajic).
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 89 Kourbelis), Mendy, Bakasetas, Visça (Dk. 90+3 Mehmet Can Aydın), Fountas (Dk. 84 Bardhi), Onuachu (Dk. 84 Enis Destan).
Gol: Dk. 30 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 1 Onuachu (Trabzonspor), DK. 50 Cephas (MKE Ankaragücü)