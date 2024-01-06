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Spor
TRT HABER / AA 06.01.2024 18:55

Samsunspor evinde kazandı

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

Samsunspor evinde kazandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Samsunspor ile Fatih Karagümrük, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 84. dakikasında Ercan Kara Samsunspor'un galibiyet golünü kaydetti. 1-0

Samsunspor, ligde iki maç sonra kazanarak 18 puana yükseldi. Ligde üst üste dördüncü yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

22. dakikada konuk ekibin atağında Rohden'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Eysseric, ceza sahası çizgisinin hemen dışından yerden sert vurdu, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çeldi.

26. dakikada ani gelişen atakta Haluk Mustafa Tan'ın sağdan ortasında altıpas içindeki Emre Kılınç, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

66. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Ercan Kara'nın, yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda, topu kaleci Emre Bilgin bloke etti.

70. dakikada VavaCars Karagümrük'ün atağında kaleyi cepheden gören pozisyonda Can Keleş'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

GOL - 85. dakikada Samsunspor öne geçti. Fofana'nın sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Ercan Kara, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-0.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci.

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Soner Gönül, Alim Öztürk, Satka, Haluk Mustafa Tan (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Taylan Antalyalı (Dk. 59 Fofana), Bennasser, Emre Kılınç, Holse (Dk. 75 Osman Çelik), Dimata (Dk. 59 Fofana), Mouandilmadji (Dk. 46 Ercan Kara).

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Ceccherini (Dk. 51 Veseli), Dresevic, Levent Mercan, Paoletti, Rohden, Lasagna (Dk. 67 Serdar Dursun), Eysseric (Dk. 83 Adnan Uğur), Can Keles, Güven Yalçın.

Sarı kartlar: Dk. 16 Moundilmadji, Dk. 30 Taylan Antalyalı (Yılport Samsunpor), Dk. 24 Eysseric, Dk. 64 Can Keles, Dk. 90+2 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)

Gol: Dk. Ercan Kara (Yılport Samsunpor)

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