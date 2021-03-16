Hırvatistan Yüksek Mahkemesi, Dinamo Zagreb teknik direktörü Zoran Mamic'i dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırdı.

Dinamo Zagreb Kulübü, Mamic'in cezasının onaylanmasının ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Kendimi suçlu hissetmiyorum"

Hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Zoran Mamic, "Kendimi suçlu hissetmiyorum. Daha önce de karar açıklanırsa Dinamo Zagreb'deki teknik direktörlük ve sportif direktörlük görevlerimden istifa edeceğimi söylemiştim. Kulübe bundan sonrası için başarılar diliyorum" dedi.

Dinamo Zagreb, yeni teknik direktörün Damir Krznar olacağını açıkladı.