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Spor
AA 10.12.2023 16:52

Halkbank üçüncülük maçını kaybetti

Halkbank, FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Japonya'nın Suntory Sunbirds ekibine 3-2 mağlup olarak 4'üncü oldu.

Halkbank üçüncülük maçını kaybetti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında Japon ekibi Suntory Sunbirds'a 3-2 yenildi.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük mücadelesinde başkent ekibi, Suntory Sunbirds'a 25-17, 25-23, 21-25, 19-25 ve 12-15 set sonuçlarıyla mağlup olarak turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Halkbank: Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Ngapeth, Mert Matic, Ma’a, Perrin (Volkan Döne, Mirza Lagumdzija, Aslan Ekşi, Yunus Emre Tayaz)

Suntory Sunbirds: Alain, Onodera, Oya, Fujinaka, Sato, Muserskiy (Fujinaka Nishida, Takahashi, Oniki, Yu)

Setler: 25-17, 25-23, 21-25, 19-25, 12-15

Süre: 120 dakika (23, 31, 26, 24, 16)

Salon: Koramangala

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

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