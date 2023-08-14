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Spor
AA 14.08.2023 16:11

Halkbank Hollandalı oyuncusu Nimir'i kadrosunda tuttu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Hollandalı Nimir Abdel-Aziz ile devam etme kararı aldı.

Halkbank Hollandalı oyuncusu Nimir'i kadrosunda tuttu
[Fotograf: AA]

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon başında kadroya dahil edilen 31 yaşında ve 2,01 metre boyundaki pasör çaprazı, yeni sezonda da mavi-beyazlı formayı giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nimir, 2023-2024 sezonunda da Halkbank için oynamaktan mutluluk duyacağını aktardı.

"Geçen yıl harika bir takımda, çok eğlendim." ifadesini kullanan Nimir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Elbette sonunda şampiyon olmayı başaramadığımız için üzgünüz. Bununla birlikte Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük elde ederek iyi bir sezon geçirdik. Uluslararası voleybol takviminin yoğunluğu nedeniyle sporcular neredeyse hiç dinlenemiyor. Bizim için önce Milletler Ligi vardı. Sonra Avrupa Şampiyonası, ardından da olimpiyat elemeleri gelecek. Hepsi bittikten sonra da Halkbank'ta yeni sezon... Gelenler, gidenler ve kalanlar oldu, bu haliyle takımımızı çok merak ediyorum. Her zaman yüksek tuttuğumuz hedeflerimize ulaşmak için tekrar çalışmaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Ankara’yı özledim."

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