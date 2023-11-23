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Spor
AA 23.11.2023 11:30

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Avrupa mücadelesine galibiyetle başladı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Slobodan Kovac, İtalyan kulübü Gas Sales Daiko'yu 3-1 yendikleri CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında üst düzey bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Avrupa mücadelesine galibiyetle başladı

Kulübün açıklamasına göre, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 8’de 8 yaparak başlayan başkent ekibi, CEV Şampiyonlar Ligi'ne de organizasyonun güçlü takımlarından Gas Sales Daiko'yu deplasmanda mağlup ederek başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Başantrenör Slobodan Kovac, karşılaşmaya ilişkin "Ne söyleyebilirim ki, gerçekten çok mutluyum. Çocuklar gerçekten iyi voleybol oynadı. Bu seviyede bir oyun oynayıp kendimizi görmemize ihtiyacımız vardı. Teknik ekibimi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Muhteşem bir iş çıkardılar." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Nimir Abdelaziz ise "Zor olacağını biliyorduk. Piacenza gerçekten çok iyi takım. İyi başladık. İkinci setten sonra oyun biraz onlara döndü. Dördüncü sette odaklandık ve aldık. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk adımı geçtik.” ifadelerini kullandı.

Maçın oyuncusu seçilen Earvin Ngapeth de “Gerçekten çok mutluyum. İyi oyun çıkardık. Piacenza gibi bir takımla oynayıp kendimizi görmemize ihtiyacımız vardı. Ve emin olduk ki bu seviyede iyiyiz. Her takımla başa baş oynayabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Halkbank, gruptaki 2. maçında 29 Kasım Çarşamba günü Almanya’nın Recycling Volleys takımını ağırlayacak.

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