Hakkari'nin kadın futbol takımı yeni yüzleriyle sahada

Bir zamanlar terörle anılan Hakkari'de 2008 yılında kurulan ve aradan geçen zaman içerisinde büyük başarı elde ederek 5 yıl önce süper lige yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, artık sahip olduğu yerli ve yabancı futbolcularla tanınıyor ve kadrodaki eksikliklerini de yetenekli oyuncularla gidermek için transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Takım, şampiyonluk hedefiyle başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 oyuncuyla yollarını ayırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Afrikalı 7 futbolcusundan 3'ünü kadrosunda tutan mavi beyazlılar, Şırnak Nuhspor'dan sol bek Nazlı Feride Aletirik, Giresun Sanayispor'dan kaleci Nagihan Bulut ile Kamerunlu stoper Nguiadem Kamdem Annecy Candide, Kolombiyalı kaleci Camila Roman ve Kamerunlu forvet oyuncu Marie Gısele Divine Ngah Manga'yı transfer etti.

9 puanla 9’uncu sırada olan Hakkarigücü Kadın Futbol takımı, şu ana kadar ligdeki 7 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı.

Kadrosuna 5 futbolcu daha katmayı hedefleyen Hakkarigücü, 5 Kasım’da kendi evinde Fatih Vatan Spor ile karşılaşacak.

Bu hafta sonu Fatih Vatan Spor ile oynayacağı maçın önemli olduğunu belirten Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Timur, kadrolarını güçlendirdiklerini anlattı.

"Özellikle Afrika ülkelerinden futbolcu getirmek zor ve yorucu oluyor. Örneğin vizeleri oturma izinleri bilet ücreti bizim için çok zor oluyor. Maddi imkanlardan dolayı biz lige geç başladık. Takımı toparlama süreci uzun sürdü. Bizim en büyük hedefimiz ligde kalıcı olmaktır. Kadromuzu güçlendirdik. Çünkü süper ligde transfer zorunluluğu var. Bu hafta sonunda oynayacağımız maç bizim için önemlidir kazanmak zorundayız."