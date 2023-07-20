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Spor
AA 20.07.2023 12:58

Hakkari'de Uludoruk zirve tırmanışı başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından düzenlenen ve 35 dağcının katıldığı Uludurok tırmanışı başladı.

Hakkari'de Uludoruk zirve tırmanışı başladı
[Fotograf: AA]

Gençlik Merkezi önünde bir araya gelen TDF Başkanı Ersan Başar ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu dağcılar, araçlarla Yüksekova ilçesindeki Serpil Yaylası'na geldi. Cilo Dağları eteklerindeki yaylada hazırlıklarını tamamlayan dağcılar, 4 bin 135 rakımlı Uludurok'a tırmanışına başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Burası gerçekten çok özel bir yer"

Başar, 2023 faaliyet programında yer alan tırmanış için bölgede bulunduklarını söyledi. Ülkenin dört bir yanından gelen dağcılarla Cilo Dağları eteklerinde olduklarını belirtti.

"Burası gerçekten çok özel bir yer. Türkiye Dağcılık Federasyonu uzun yıllar bu bölgede tırmanış yapıyordu ama son dönemde tırmanış yapılmıyordu. Federasyon olarak burada son 10 yılda yapacağımız ilk tırmanış olacak. Bu bölge bizim için çok önemli. Dünyadaki dağcılar için de bir çekim noktası. Özellikle bu bölgede bulunan dağlar, buzullar dağcıları cezbediyor. 35 dağcıyla zirve tırmanışı yapacağız. Bundan sonra dağcılar bu bölgeye daha çok gelecek gibi gözüküyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç da bölgede faaliyet yapmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

"Kurduğumuz doğa derneğiyle kentimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bu yıl turizm ve dağcılık açısından güzel gelişmeler, güzel bir süreç yaşanıyor. İnşallah böyle de devam eder. Son hazırlıklarımızı yaptık ve tırmanışa geçiyoruz. Bugün ikinci kamp alanına varmayı, tırmanışı da iki günde bitirmeyi planlıyoruz."

Antalya'dan gelen ve faaliyete sorumlu antrenör olarak katılan Hasan Altuntaş da Uludoruk'un zirvesine çıkacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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