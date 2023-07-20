Sıla'nın dünyası "satranç bursuyla" değişti

Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü sporcusu (Woman International Master (WIM) Kadın Uluslararası Usta Sıla Çağlar, ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında başladığı satranç sporunun hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

"Satranç bursu hayatımı değiştirdi"

Satrançta kazandığı başarılar sonrasında davet edildiği Teksas Üniversitesinde satranç bursu alarak yazılım ve kimya dallarında çift ana dal eğitimi aldığını ifade eden Sıla, "Satranç bursu hayatımı değiştirdi." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sıla, Avrupa'da ve Türkiye'de elde ettiği başarılar ile okullarda aldığı derece ve normların satranç bursu kazanmasını sağladığını anlattı.

"Bursun devam etmesi için üniversitelerarası turnuvalarda da takım olarak iyi bir skor elde etmek çok önemli. Her okul takımını buna göre seçiyor çünkü bu bursu okuldan alıyoruz. Kabul edildikten sonra turnuva ve çok fazla satranç dersi desteği aldım. Turnuvalara gittiğimizde, derslerde de eksik kaldığımız yerlerde hocalar her zaman bize destek veriyor."

Sıla, 2022 United States Masters Satranç Turnuvası sonrasında birçok okuldan teklif aldığını aktardı.

"2022 United States Masters Satranç Turnuvası’nda kadın sıralamasında birinci olduğum için orada bir hayli ünlenmiştim. Birkaç okuldan teklif geldi. Bu yıl, Missouri eyaletindeki Saint Louis Üniversitesine transfer oluyorum."

"Kadın oyuncular pes etmesin"

Sıla, eğitim bursunun devam etmesi için satrançta da başarılı olmaya devam etmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Satrancın eğitimime büyük katkısı oldu. Dünyam değişti."

Sıla, Mersin’de Fen Lisesi’nde okurken üniversite sınavına gireceği zaman yurt dışında turnuvada olduğunu dile getirdi.

"Yılın yüzde 75’inde satranca, yüzde 25’iinde eğitime odaklıydım. Buna rağmen ilk 4 bine girdim. Satrancı sadece spor bazlı düşünmemek gerekir."

Sıla, satranç sayesinde 7 yaşından beri turnuvalar için yurt dışına çıktığına vurgu yaptı.

"Bu sayede çok fazla insan tanıdım, çok fazla kültürel bilgiye ulaştım. En yakın arkadaşlarım satranç çevresinden. Bunlar beni geliştirdi. Tüm hayatım, edindiğim hobiler ve ders çalışmaktan ibaret olsaydı şu anki gibi açık fikirli olamazdım. Satranç sayesinde edindiğim kazanımlar beni derslerimde daha planlı, sistematik ve düzenli biri haline getirdi. Bence kadın oyuncular pes etmesin. Küçük yaşlarda birçok kez satrancı bırakmaya çalıştım ancak iyi ki bırakmamışım. Şu an hem satrançtaki başarılarımdan hem de akademik hayatımdan çok memnunum. Pes etmemek gerekiyor. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok."

Sıla, ailesinin her zaman kendisine destek olduğunu dile getirdi.

"12 yaşında Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’ndaki namağlup şampiyonluğum benim için dönüm noktası oldu. Hem beklenti hem de benim başarı isteğim arttı. Annem her zaman en büyük destekçim oldu. Bu nedenle satranç hevesim hiç sönmedi."

Sıla, "Sicilya açılışını" çok sevdiğini ve tercih ettiğini anlattı.

"Bu açılış çok fazla atak konumlara girebiliyor. Bu açılışı sevmemin kişiliğimle ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Ben de yerinde duramayan biriyim. Sicilya açılışında da konum her zaman değişebiliyor. Maç her yöne değişebiliyor. Bu nedenle her dakika hesap yapmak gerekiyor. Hayatımın sonuna kadar 'Sicilya' oynamak istiyorum."

Başarıları

Satraçseverlerin 20 Temmuz Dünya Satraç Günü'nü kutlayan Sıla Çağlar'ın elde ettiği önemli başarıların bazıları şöyle:

2022 United States Masters Turnuvası, birinci.

2019 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, ikinci.

2017 Türkiye Satranç Şampiyonası, ikinci.

2016 Avrupa Gençler Satranç Şampiyonası, birinci.

2016 Türkiye Satranç Şampiyonası, birinci.

2016 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası, birinci.

2015 Türkiye Satranç Şampiyonası, ikinci.

2014 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, yedinci.

2014 Türkiye Satranç Şampiyonası, birinci.

2013 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, birinci.

2013 Türkiye Satranç Şampiyonası, ikinci.

2011 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, üçüncü.