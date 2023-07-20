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Spor
AA 20.07.2023 11:33

Hırvat tenisçi Dodig Antalya'da kampa girdi

Hırvat tenisçi İvan Dodig, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ardından Antalya'da antrenman yapıyor.

Hırvat tenisçi Dodig Antalya'da kampa girdi
[Fotograf: AA]

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan Dodig, günlük antrenmanlarını ise Winners Tenis Akademisi'nde sürdürüyor. Dodig, konakladığı oteldeki misafirlere de eğitim veriyor.

Antrenmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Dodig, Antalya'da tenise güzel yatırım yapan otellerin olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Dodig, profesyonel tenisçilerin gelmesiyle Türkiye'nin bu sporda farklı noktalara geleceğine inandığını belirtti.

"Sosyal medya hesaplarımdan Antalya ile ilgili bazı paylaşımlarıma birçok arkadaşım nerede olduğumu soruyorlar. Türkiye'de olduğumu söylüyorum. Türkiye'yi merak eden ve görmek isteyen çok insan var. Umarım yakın bir zamanda onlarda gelip Türkiye'yi görürler. Türk tenisinde İlhan Marsel'i tanıyorum. Kendisi iyi bir tenisçi."

Dodig'in 22 Temmuz'da Hamburg'daki Tenis Turnuvasına katılmak üzere Antalya’dan ayrılacağı belirtildi.

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