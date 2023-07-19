Kasımpaşa Brezilyalı oyuncu Claudio Winck'i kadrosuna kattı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ bek pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncu, son olarak Portekiz'in Maritimo ekibinde forma giydi.
Transfer— Kasımpaşa (@kasimpasa) July 19, 2023
Yeni transferimiz Cláudio Winck, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.https://t.co/KfmLGHSuyn#Kasımpaşa pic.twitter.com/kMozasg1Lo