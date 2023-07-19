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Spor
AA 19.07.2023 17:40

Kasımpaşa Brezilyalı oyuncu Claudio Winck'i kadrosuna kattı

Kasımpaşa, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Brezilyalı oyuncu Claudio Winck'i transfer etti.

Kasımpaşa Brezilyalı oyuncu Claudio Winck'i kadrosuna kattı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ bek pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşalı yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncu, son olarak Portekiz'in Maritimo ekibinde forma giydi.


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