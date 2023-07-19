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Spor
AA 19.07.2023 16:26

Dünya Konfederasyonu Bilardo Şampiyonası Ankara'da başlıyor

Dünya Konfederasyonu Bilardo Şampiyonası (WCBS) 20 Temmuz Perşembe günü Ankara'da başlayacak.

Dünya Konfederasyonu Bilardo Şampiyonası Ankara'da başlıyor

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı ilçesindeki Federasyon Tesisleri'nde düzenlenecek organizasyonda 4 kıtadan 6 takım ve toplam 48 sporcu yarışacak.

Dünyada ilk kez düzenlenen şampiyonada, 4 bilardo branşı aynı anda oynanacak. Şampiyonada Avrupa kıtasını temsilen erkeklerde milli sporcu Saki Kanatlar, heyball (8 top) branşında mücadele edecek. Milli sporculardan Gülşen Degener ise kadınlar carom kategorisinde başarı kovalayacak.

Organizasyon, 23 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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