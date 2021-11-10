Gösterdiği başarıyla 2018 yılında Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımdan ayrılan 6 futbolcunun yerine 5'i yabancı 6 futbolcuyu renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Marzan Futbol Sahası'nda sürdüren kadın futbol takımı, Azerbaycan'dan 2, Kazakistan, Zambiya ve Kenya'dan birer futbolcuyu transfer etti.

Menajerlerin önerdiği 24 yaşındaki Kenyalı orta saha oyuncusu Mwanalima Adam Jereko ile 25 yaşındaki Zambiyalı forvet Misozi Zulu'yu takibe alan takımın teknik ekibi, futbolcuların videolarını izleyip 3 ay takip etti.

[Fotoğraf: AA]

Yapılan değerlendirmelerin ardından haklarında olumlu rapor verilen ve daha önce Türkiye'de forma giymeyen Afrikalı iki futbolcu, Hakkari'ye getirilerek sözleşme imzalandı.

Kısa sürede kente ve takıma uyum sağlayan Jereko ve Zulu, antrenmanlarda ve kentteki erkek futbol takımlarıyla yapılan hazırlık maçlarında sergiledikleri performansla göz doldurdu.

Antrenmanlardaki rahat tavırlarıyla dikkati çeken iki futbolcu, takıma yeni katılan diğer transferlerle birlikte Hakkarigücü Spor'un iyi bir sezon geçirebilmesi için ter döküyor.

[Fotoğraf: AA]

Jereko: Hakkarililer çok sevecen ve ilgili

Jereko, Hakkari'nin çok güzel bir il olduğunu ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Jereko, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla dayanışma içinde hareket ettiklerini belirtti.

"Hakkari'yi ve insanlarını çok sevdim. Ülkemi temsil etmek için buradayım. Arkadaşlarım bazen ülkemden örnekler görebilirler. Ben de elde edeceğimiz başarıların parçası olacağım. Hakkarili insanlar çok sevecen ve ilgili. Takım arkadaşımız da her konuda yardımcı oluyor. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Burada güzel bir ortam var. Biz de enerjimizle onları neşelendirmeye çalışıyoruz."

Zulu ise yeni başarılara ortak olmak için kente geldiğini aktardı.

"Takımla iyi zaman geçiriyoruz. Takım arkadaşlarımızın hepsi çok başarılı. Antrenörümüz çok adil ve kibar, bizleri çok cesaretlendiriyor. Hakkari'yi çok seviyorum. Buraya gelmemde emeği olanlara teşekkür ederim."

[Fotoğraf: AA]

Cemile Timur: Takımın neşe kaynağı oldular

Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur da Jereko ve Zulu'yu transfer ederken kendilerinden tekli oda taleplerinin olduğunu ancak diğer futbolcuların ortamını gördükten onlardan ayrılmak istemediklerini anlattı.

Timur, takımda güzel bir ortamın oluştuğunu dile getirdi.

"İkisi de takımın neşe kaynağı şu anda. Takıma adaptasyon sorunu yaşamadılar. Sahada güçlü duruyorlar ve diğer kızları motive ediyorlar. Profesyonel futbolcular aynı zamanda. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda lig başlayacak. O zamana kadar hazırlıklarımızı tamamlayacağız."

[Fotoğraf: AA]

Takımla sözleşme yenileyen Kazakistanlı Shokhista Khodjasheva da 3 yıldır kentin başarısı için ter döktüğünü belirtti.

"Yeni transferlerin enerjisi inanılmaz. Takıma alıştılar ve arkadaşlarını çok sevdiler. Sanki uzun zamandır takımda oynuyorlar gibi. Biz de onları çok sevdik."