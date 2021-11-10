Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçeli Marcel Tisserand sakatlandı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu defans oyuncusu Marcel Tisserand, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 11 Kasım Perşembe günü Tanzanya ve 14 Kasım Pazar günü Benin ile karşılaşacak milli takımın kafilesinde yer alan Tisserand, kamp sırasında sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.
Sakatlığın ayrıntılarına yer verilmeyen açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Hector Cuper, Tisserand'ın yerine Arsene Zola'yı kadroya dahil etti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 30 kez formasını giyen Marcel Tisserand, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 12 maçta görev aldı.
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 14:04
- 14:08
- 14:10
- 13:45
- 13:44
Sıradaki Haber
Kılıç gösterileriyle tarihi savaş sanatlarını yaşatıyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz