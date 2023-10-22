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Spor
İHA/AA 22.10.2023 15:46

Hakan Yakın’lı İstanbulspor ligdeki ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Galibiyetin golleri Traore ve Emir Kaan Gültekin'den geldi.

Hakan Yakın’lı İstanbulspor ligdeki ilk galibiyetini aldı
[Fotograf: İHA]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetti.

Karşılaşmaya futbolcular, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz!" yazılı pankart ile çıktı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hakan Yakın’la ilk galibiyet

Teknik direktörlüğe Türk asıllı İsviçreli teknik adam Hakan Yakın'ı getiren İstanbulspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 5’e yükseltti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Emre Belözoğlu, 100. sınavını kaybetti

Teknik direktör Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü başında çıktığı 2. karşılaşmayı kaybetti.
9 puanı bulunan MKE Ankaragücü, haftayı puansız kapattı.

Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden izledi

İtalyan teknik adam, mücadeleyi A Milli Futbol Takımı teknik heyetinde görev alan yardımcılarıyla beraber takip etti. Öte yandan, İstanbulspor’un başında ilk resmi maçına çıkan Teknik Direktör Hakan Yakın’ın ağabeyi İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada sol taraftan ceza sahası giren Ali Yaşar’ın içeri çevirdiği topa Djakaridja Traore, kale önünde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

21. dakikada sol taraftan ceza sahası giren Renaldo Cephas, savunmada Okan Erdoğan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan direkt penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 24. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tolga Ciğerci, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

44. dakikada Garry Rodrigues’in pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Olimpiu Morutan'n vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

GOL - 62. dakikada ceza sahası dışından Jackson’un vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü topu sektirdi. Altıpasın içinde topu önünde bulan Emir Gültekin’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Mücadele İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Racine Coly, Ali Yaşar (Vefa Temel dk. 90+3), Florian Loshaj, Muammer Sarıkaya, Modestas Vorobjovas (Eduart Rroca dk. 46), Alassane Ndao (Mendy Mamadou dk. 82) Jackson (Mehmet Yeşil dk. 82), Djakaridja Traore (Emir Gültekin dk. 46)

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Uros Radakovic, Mert Çetin (Atakan Çankaya dk. 74), Matej Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Andrej Djokanovic dk. 72), Renaldo Cephas (Ali Sowe dk. 72), Olimpiu Morutan, Garry Rodrigues (Pedro Moreira (dk. 83), Riad Bajic (Federico Macheda dk. 83)

Goller: Djakaridja Traore (dk. 12), Emir Kaan Gültekin (dk. 62) (İstanbulspor), Tolga Ciğerci (dk. 24 pen.) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Olimpiu Morutan, Emre Belözoğlu, Hayrullah Bilazer, Uros Radakovic (Ankaragücü)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Murat Şener


 

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