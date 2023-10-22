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Spor
AA/İHA 22.10.2023 15:26

Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kasımpaşa, ev sahibi Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü Gomis attı.

Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti
[Fotograf: İHA]

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta gülen taraf Kasımpaşa oldu.

Konuk ekip Kasımpaşa, 53. dakikada Iron Gomis'in golüyle Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. 

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 15'e yükseltirken, Sivasspor 10 puanda kaldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Hajradinovic’in pasıyla ceza sahası içerisindeki Ngoy topu ağlarla buluştursa da ofsayt bayrağı havalandı.

15. dakikada Hajradinovic’in kullandığı köşe vuruşunda kale önündeki Omeruo ayağıyla dokundu. Top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

19. dakikada Kasımpaşa’nın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisindeki Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

20. dakikada Emrah Başsan’ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı şutta kaleci Gianniotis topu çelmeyi başardı.

28. dakikada Aytaç Kara topu penaltı noktasındaki arkadaşı Ngoy’a gönderdi. Vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada Uğur Çiftçi’nin ortaladığı topu ceza sahası içerisindeki Emrah Başsan topukla kaleye göndermek istedi. Kaleci Gianniotis topu çıkarttı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı.

48. dakikada Barrow'un sol kanattan ortasına ceza sahası dışında bulunan Emrah Başsan yarım vole ile sert vurdu. Top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

GOL - 53. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ngoy'un sol kanattan yaptığı ortada top ceza sahası içinde Gomis'in önünde kaldı. Gomis topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

60. dakikada orta alanda topu alan Barrow, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.

69. dakikada topla bulaşan Aytaç Kara, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Njie'nin sert vuruşunu kaleci Gianniotis kurtardı.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 57 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 57 Koita), Saiz, Kvet (Dk. 88 Manaj), Barrow, Rodrigues (Dk. 76 Njie)

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 66 Yasin Özcan), Gökhan Gül, Hajradinovic (Dk. 85 Saddiki), Gomis (Dk. 65 Ben Ouanes), Aytaç Kara, Fall (Dk. 90+2 Selim Dilli), Ngoy

Gol: Dk. 53 Gomis (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 26 Hajradinovic, Dk. 90+3 Selim Dilli (Kasımpaşa)

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Anıl Usta

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