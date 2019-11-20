A Milli Futbol Takımımızın yıldızlarından Hakan Çalhanoğlu, Alman Bild gazetesine konuştu.

25 yaşındaki oyuncu, asker selamıyla ilgili oluşturulmaya çalışılan olumsuz algının yanlış olduğunu söyledi.

Askerlerimize selam yollamanın normal olduğunu vurgulayan Hakan, "Bu selamı sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok, provokasyon da değil. Avrupa'da Türk oyuncuların kötü gösterilmesi büyük bir ayıp. Biz barıştan yanayız" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Türk oyuncu gol sevinçlerinde asker selamı vererek Mehmetçik'e destek olmuştu.

Başta Fransa ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde bu desteğe haksız eleştiriler yapıldı. UEFA da asker selamı gol sevinci ile ilgili disiplin soruşturması başlatmıştı.

Kaynak: TRT SPOR