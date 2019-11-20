İtalyan basınında Fenerbahçe ile ilgili sürpriz transfer iddiası yer aldı. Tutto Mercato internet sitesi, sarı lacivertli ekibin Lecce'nin İtalyan futbolcusu Filippo Falco ile ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Genoa'nın da 27 yaşındaki oyun kurucu için ısrarcı olduğu belirtildi.

Forvet arkasında forma giyen Filippo Falco için Ocak ayında farklı tekliflerin de gündeme gelebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sağ kanat, on numara ve forvet pozisyonunda da görev yapan 27 yaşındaki futbolcunun şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında.

İtalya İkinci liginde geçen sezon Lecce formasıyla 31 maçta 7 gol atıp 7 de asist yapan Filippo Falco, takımının üst lige çıkmasına önemli katkı verdi.

Falco, bu sezon ise 10 lig maçında 1 gol, 1 asistle oynadı.

Kaynak: TRT SPOR