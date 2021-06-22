2 ayrı sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 30 Haziran 2024'e kadar kendisini Interli yapan sözleşmeye imza attı. Milli futbolcu Inter'de yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Milan ile olan sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili Milan Başkanı Paolo Scaroni'den de açıklama geldi. 27 yaşındaki futbolcuya tüm camianın saygı duyduğunu söyleyen Paolo Scaroni, mili futbolcuya başarılar diledi.

"Kendi limitlerimiz ölçüsünde elimizden gelen en iyi teklifi sunduk. ancak Hakan başka bir kulübü tercih etti."

2017 yazında Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Milan'a transfer olarak Serie A'da top koşturmaya başlayan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi 4 yılın ardından bu sezonla birlikte sona ermişti.

Diğer yandan, Inter'in bu transferi duyurmasından kısa süre önce Hakan Çalhanoğlu, sosyal paylaşım platformu Instagram’dan İtalyanca "Her şey için teşekkürler Milan" mesajıyla kırmızı-siyahlı takıma veda ettiğini açıkladı. Çalhanoğlu’nun paylaşımında 2017'den bu yana formasını giydiği Milan’da attığı gol ve asistlerin görüntüsü yer aldı.

Çalhanoğlu, Milan ile geçirdiği son sezonu 2020-2021'de, Serie A, İtalya Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere üç farklı kulvarda 43 maçta, 9 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.