Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 19:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın'dan oluşan üçlü zirve gerçekleşti.
Görüşme sonunda, taraflar yeniden anlaşma sağladı.
Zirve sonunda Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sergen Yalçın, Emre Kocadağ ve Ahmet Nur Çebi'nin fotoğrafı üzerinde "10'un yeri burası" mesajı yayınlandı.
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
Etiketler: Beşiktaş Sergen Yalçın Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Hırvatistan-İskoçya maçı TRT SPOR'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz