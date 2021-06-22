EURO 2020'nin ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Hırvatistan, 17. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor'un ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 62. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric, 77. dakikada ise Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

GOL! Hırvat savunmasının uzaklaştıramadığı topa Callum Mcgregor, ceza sahası yayından sert ve düzgün vurarak maçta eşitliği sağladı... #EURO2020 #SCO #CRO pic.twitter.com/osWQS3nlE4 — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2021

Bu sonuçla turnuvada Çekya'dan daha çok gol atarak D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turu vizesi aldı.

Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ta görev alan Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldı.