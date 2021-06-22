Hırvatistan 3 golle turladı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) D Grubu 3. ve son maçında Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 mağlup etti.
EURO 2020'nin ev sahiplerinden İskoçya, Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
Hırvatistan, 17. dakikada Nikola Vlasic'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İskoçya, 42. dakikada Callum McGregor'un ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
GOL! Perisic indirdi, Vlasic topu ağlara gönderdi! Hırvatistan öne geçiyor... #EURO2020 #SCO #CRO pic.twitter.com/TIcJtDieZ2— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2021
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Hırvatistan, 62. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric, 77. dakikada ise Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
GOL! Hırvat savunmasının uzaklaştıramadığı topa Callum Mcgregor, ceza sahası yayından sert ve düzgün vurarak maçta eşitliği sağladı... #EURO2020 #SCO #CRO pic.twitter.com/osWQS3nlE4— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2021
Bu sonuçla turnuvada Çekya'dan daha çok gol atarak D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan, son 16 turu vizesi aldı.
GOL! LUKA MODRIC! Mükemmel bir gol! Ceza sahası dışından ayağının dışıyla harika vurdu... #EURO2020 #SCO #CRO pic.twitter.com/Mx8QDZJS6U— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2021
Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ta görev alan Domagoj Vida, Hırvatistan formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldı.
GOL! Ivan Perisic, kornerden gelen topa kafayla vurarak topu ağlara gönderdi ve Hırvatistan farkı ikiye çıkardı. #EURO2020 #SCO #CRO pic.twitter.com/lpIOY0MYkZ— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2021
- 23:55
- 23:49
- 23:56
- 00:03
- 23:18