Haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 32. hafta ve TFF 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus
4 Nisan Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır
TFF 1. Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler
TFF 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler duyuruldu.
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan
16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Ankaraspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan
4 Nisan Pazar:
13.30 Altınordu-Eskişehirspor: Caner Ak
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Altay: Mustafa Kürşad Filiz
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