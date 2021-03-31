Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakan Çalhanoğlu: Hiçbirimizin gözüne uyku girmedi
A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirtti.
İtalya'nın Milan takımında forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendilerine inandıklarını vurguladı.
"Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."
Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın pic.twitter.com/hpgz6FCbHR— Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) March 31, 2021
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası
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