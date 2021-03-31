İtalya'nın Milan takımında forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendilerine inandıklarını vurguladı.

"Dün gece üzüldük, uyku girmedi hiçbirimizin gözüne. Ancak bu demek değil ki çalışmayı bırakacağız! Biz kendimize inanıyoruz ve ülkemizin desteğini daima hissediyoruz. Hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."