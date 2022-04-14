Haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
15 Nisan Cuma:
20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Yasin Kol
17 Nisan Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
18 Nisan Pazartesi:
20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz
Spor Toto 1. Lig'de hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
15 Nisan Cuma:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak
17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 İstanbulspor-Bursaspor: Burak Pakkan
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu
16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 Altınordu-Manisa FK: Mehmet Türkmen
20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ömer Faruk Turtay
17 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor: Turgut Doman
20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor: Adem Cinek