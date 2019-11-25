Futbol takımlarının evi olan stadyumlarda yaşanan en trajik facialardan bazıları:

Luzhniki Stadyumu, Moskova (1982)

20 Ekim 1982'de UEFA Kupası 2. Tur maçında Spartak Moskova ile Hollanda ekibi Haarlem karşı karşıya geldi. Bu maçta yaşananlar futbol tarihinin en kara lekesi olarak hafızalara kazındı.

Maç 1-0 devam ediyordu. Karşılaşmada başka gol olmayacağını düşünen bir grup taraftar, son düdük çalmadan çıkışa doğru yöneldi. Tam bu sırada Rus oyuncu Shetsov, takımının ikinci golünü attı ve akabinde maç da bitti. Gol sesi üzerine stada dönmek isteyenler ve bitiş düdüğüyle birlikte çıkmak isteyenler karşılaşınca olanlar olur. O kargaşada 340 kişi ezilerek hayatını kaybetti.

Estadio Nacional, Lima (1964)

En büyük trajedilerden biri de Arjantin-Peru arasında oynanan 1964 Tokyo Olimpiyat Elemeleri maçında yaşandı.

Arjantin, karşılaşmanın son 8 dakikasına 1-0 üstün girmişti. Peru beraberliği yakaladı ama Uruguaylı hakem bu golü iptal edince olayların fitili de ateşlenmiş oldu. Golün geçersiz sayılmasına sinirlenen Perulu taraftarların sahaya girmesini engellemek için polis, biber gazı ve aşırı güç ile müdahale etti. Kargaşadan kaçmak isteyen taraftarlar ise o sırada kapılara akın ediyordu. Fakat kapılar da kilitliydi. Yaşanan izdihamda 318 kişi hayatını kaybetti ve en az 4 bin kişi yaralandı.

Ibrox Stadyumu, Glasgow (1902, 1971)

İskoç kulübü Rangers’ın evinde de 2 felaket yaşandı. 5 Nisan 1902'de, stadın bir yerinin çökmesi, en az 25 kişinin ölümüne ve 600'e yakın kişinin yaralanmasına neden oldu. 1971 yılında oynanan Rangers - Celtic derbisinde de 66 kişi öldü.

Ohene Djan Spor Stadyumu, Accra (2001)

9 Mayıs 2001'de Gana'nın en iyi iki futbol takımı Accra Hearts of Oak ile Asante Kotoko karşı karşıya geldi. Öfkeli taraftarlar sahaya nesneler atmaya başladı ve polis göz yaşartıcı gazla cevap verdi. Lima'da olduğu gibi, kaçan taraftarlar kendilerini kapalı çıkışlarda hapsolmuş buldu. Toplam 127 kişi öldü.

Dasarath Rangasala Stadyumu, Katmandu (1988)

12 Mart 1988'de Nepal ve Bangladeş’in futbol takımları arasındaki maçta bastıran şiddetli bir dolu fırtınası, taraftarların kilitli çıkışlarda ezilmesine neden oldu. Yaklaşık 93 kişi öldü.

Guatemala (1996) ve Buenos Aires (1968)

16 Ekim 1996'da Guatemala ile Kosta Rika arasında oynanan Dünya Kupası Eleme maçı öncesi stadyumda çıkan izdihamda 78 kişi ölmüş, 180 kişi de yaralanmıştı. Bu olayın sebebi ise, sahte biletlerle stada giren binlerce kişiydi.

23 Haziran 1968'de, Buenos Aires’te oynanan Boca Juniors-River Plate'yi derbisinde yaşanan izdihamda 71 kişi öldü.

Hillsborough Stadyumu, Sheffield (1989)

15 Nisan 1989'da Sheffield Wednesday ve Liverpool arasında oynanması planlanan maçtan önce yaşananlar, dünya futbol tarihine bir kara leke olarak geçti. Hillsborough Stadyumu'nda gerçekleşen olayda tamamı Liverpool'un taraftarı olan 96 taraftar ezilerek ölmüş, 766'sı ise yaralanmıştı.

Heysel Stadı, Brüksel (1985)

29 Mayıs 1985 günü Brüksel'de oynanacak olan Juventus ile Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçının başlamasından önce Liverpool taraftarlarının İtalyanlara saldırması ve çıkan panik sonucu bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan taraftar ve 1 Belçikalı can vermişti.

Kayseri Atatürk Stadyumu, (1967)

17 Eylül 1967'de oynanan Kayserispor-Sivasspor maçı, Türk futbol tarihinin en acı olaylarından birine sahne oldu. Sivasspor taraftarları yüzlerce araçla maça akın etti. Stadyumda taşlı sopalı çıkan kavgadan kaçmak isteyen yüzlerce kişi demir kapılara yöneldi ve yaşanan izdiham sırasında 41 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT SPOR